Певица Леди Гага из-за «сильной боли» отменила выступления в девяти европейских городах и Рио-де-Жанейро. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую (…) Прошлой ночью при поддержке со стороны своей медицинской команды Гага приняла тяжелое для нее решение немедленно завершить тур», — говорится в сообщении представителя певицы.

Как отмечается, концерты отменены в Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме, Копенгагене, Манчестере, Рио-де-Жанейро.

По словам Леди Гаги, она испытывает «невыразимое опустошение» в связи со случившемся. «Единственное, что я сейчас понимаю — если я не прекращу работу, то слова и смысл моей музыки будет лишен моей энергетики», — написала певица. Леди Гага пообещала, что вернется в заявленные в туре города, однако для начала ей необходимо «привести свое здоровье в порядок».