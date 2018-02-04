Адвокат Харви Вайнштейна сообщил о возможной подаче иска в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, пишет издание Hollywood Reporter.

Турман в числе других актрис обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах еще в конце прошлого года. В интервью газете New York Times в субботу она впервые раскрыла подробности произошедшего между ней и продюсером четверть века назад. По словам Турман, Вайнштейн домогался ее, а позже, когда актриса вызвала его на разговор, угрожал разрушить ее карьеру.

После выхода статьи адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был шокирован «ложными обвинениями со стороны Умы Турман» и рассматривает возможность обратиться в суд. При этом, по словам юриста, Вайнштейн признает, что 25 лет назад совершал неподобающие поступки в отношении актрисы, однако тут же извинился перед ней.

«Заявления госпожи Турман газете Times тщательно проверяются и оцениваются, прежде чем будет принято решение об уместности какого-либо иска против нее», — говорится в заявлении Брафмана.

Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, помимо Турман среди них были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.