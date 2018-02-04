Вчера в Архангельске состоялось открытие мечети, воссозданной на историческом месте. На столь торжественное мероприятие приехали председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Татарстана Рустам Минниханов. Среди участников церемонии были губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава города Игорь Годзиш, представители общественности. Об этом пишет «Северная неделя».

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко, будучи мэром столицы Поморья, поддержал решение о передаче религиозной общине мусульман места, где была расположена первая в городе мечеть, построенная в 1905 году. Это была самая северная мечеть в нашей стране. После революции деревянное здание было изъято у мусульман, перестроено, а затем сгорело. В ноябре 2014 года председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин благословил строительство храма, совершив традиционную исламскую молитву – намаз.

Как отметил Виктор Павленко, возрожденная на историческом месте мечеть станет общим домом молитвы для татар, башкир, азербайджанцев, дагестанцев, чеченцев и представителей других мусульманских народов, проживающих в Архангельске.

— С момента своего основания наш город был многонациональным, таким он остается и сейчас. Общими усилиями наряду с возрождением наших православных храмов, строительством главного Михайло-Архангельского кафедрального собора построена и мечеть. В Архангельске представители разных народов и религий живут в дружбе и согласии, — сказал сенатор, поздравляя мусульман с открытием мечети.

– Мусульманская община возрождается, занимается созидательным трудом и воспитанием детей. Восстановление мечети – это яркий пример продолжения политики межнационального согласия и доверия, который может служить образцом для подражания и для многих других регионов, — подчеркнул духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин.

Восстановленная мечеть полностью соответствует историческому облику – это яркий образец деревянного зодчества, характерного для Русского Севера. На это обратил внимание журналистов президент Татарстана Рустам Минниханов. Как он сказал, восстановление мечети – это и яркий пример взаимодействия двух российских регионов. Мир и согласие – залог успешности развития любой территории. Опыт нашей страны, в которой люди разных национальностей и вероисповеданий столетиями живут в мире и дружбе, может стать примером и для других стран.

— Сегодня восстановлена историческая справедливость, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Мусульманская община вновь получила свой духовный дом. Но это событие важно для всех, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Ведь открытие мечети, храма свидетельствует о возрождении духовности.