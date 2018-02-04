Полиция американского города Орландо (штат Флорида) задержала мужчину, который преследовал и угрожал похитить знаменитую певицу Лану Дель Рей, сообщили правоохранители в Twitter.

«Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 43-летний мужчина был задержан рядом с концертным залом, у него был нож и билеты на концерт певицы.

Согласно изданию Billboard, подозреваемый ранее неоднократно писал о Лане Дель Рей в социальных сетях и заявлял, что «никто больше его не увидит» после его встречи с певицей в пятницу.

Певица в Twitter поблагодарила фанатов Орландо за концерт, однако не прокомментировала инцидент.