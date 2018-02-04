Погибшим в Сирии пилотом сбитого Су-25, по некоторым данным, был майор Роман Филиппов.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на источник в Минобороны, несколько лет назад он служил в Крыму в составе украинской армии. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила фотографии документов и личного оружия военнослужащего. Судя по ним, пилот отстреливался и был убит уже на земле, говорят члены группы. Также в интернете появились фото письма, якобы обнаруженного в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя «Роман Филиппов».

Если российский самолёт был сбит в результате усиления боевиков, то стратегия в Сирии может быть изменена, не исключает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.