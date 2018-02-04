Александр Федотов, возглавляющий издательский дом, занятый выпуском российских версий Forbes сообщил, что Собчак идёт на выборы за его деньги. Он сказал, что является одним из спонсоров её избирательной компании.

С его слов о намерении Ксении побороться в РФ за президентское кресло он узнал достаточно давно. Это связано с тем, что Собчак выступает в качестве главреда одного из выходящих в России журналов, входящих в медиа-группу.

Как рассказал Федотов, Собчак поведала ему о своих планах ещё в августе и запросила финансовую помощь. Со слов данного менеджера, он дал на это согласие.

Когда его попросили озвучить её конкретную сумму, он отказался от комментариев.

Собчак решила выдвигаться от лица «Гражданской инициативы». Она не так давно была для этого введена в её состав и политсовет данной организации федерального уровня.