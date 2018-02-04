Международный олимпийский комитет (МОК) оставляет за собой право пересмотреть вопрос включения бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил глава МОК Томас Бах.

Бах отметил, что МОК также может пересмотреть вопрос включения бокса в программу Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе.

МОК открыл расследование в отношении руководящего состава Международной ассоциации бокса (AIBA).

Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане.

«Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве AIBA, — сказал Бах. — Мы можем подтвердить открытие расследования в их отношении. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК».