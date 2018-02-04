Житель Алма-Аты Илай Дягилев переоделся девушкой и дошел до финала женского конкурса красоты, сообщает Sputnik Kazakhstan.

Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой.

Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.

«Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — пояснил молодой человек.

После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.

По словам Дягилева, подобный эксперимент он решил провести ради пропаганды «естественной женской красоты и харизмы».

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил он.