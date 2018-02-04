Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае, возбуждено уголовно дело, сообщила пресс-служба СК России.

Согласно сообщению, ночью 4 февраля произошло возгорание в одной из квартир четырехквартирного дома барачного типа в селе Серга Кунгурского района. В результате пожара погибли 10-летний мальчик и его 8-летняя двоюродная сестра, находившаяся в гостях с отцом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… «причинение смерти по неосторожности двум лицам», — говорится в сообщении.