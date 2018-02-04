Исполнительная власть города Баку положительно рассмотрела обращение главы общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева об увековечивании в столице имени Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Издание «Армия.аз» ссылается на сообщение известного израильского политолога Арье Гута о том, что 25 января 2018 года глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов подписал распоряжение о присвоении одной из улиц в Наримановском районе имени Альберта Агарунова.

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан (Сураханский район, Баку). После окончания восьми классов школы № 154, он поступил в Среднее профессиональное техническое училище № 1 Азизбековского района, после окончания которого получил специальность тракториста-водителя. Агарунов учился также в музыкальной школе по классу трубы. Проработав токарем на машиностроительном заводе, он в 1987 году был призван в ряды Советской армии и, пройдя службу в Грузии курсантом в учебном подразделении, получил звание младшего сержанта, после чего был назначен командиром танка. После армии работал на Сураханском машиностроительном заводе.

С началом Карабахской войны Агарунов отправился добровольцем на фронт, так как считал, что воюет за землю, на которой родился. В ходе боевых действий им было уничтожено значительное количество живой силы и бронетехники противника. Назначенный командиром танка, Агарунов был направлен в Шушу.

Ранним утром 8 мая 1992 года, Альберт Агарунов по приказу командира танкового подразделения А.Касумова, вступил в свой последний бой на окраине Шуши.

Из сводки боевых действий: «…возглавляемый командиром взвода старшиной Альбертом Агаруновым, оставшимся вдвоем с Агабабой Гусейновым, головной танк, искусно маневрируя, вышел на огневую позицию и выстрелом в упор подбил танк противника».

Вскоре экипаж Агарунова подбил второй танк неприятеля. Меняя позицию, Агарунов заметил на земле, прямо перед своим танком, тела погибших в бою однополчан. Альберт выбрался из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до убитых, он начал переносить их и в этот момент был сражён пулей армянского снайпера.

После его гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт».

Указом президента Азербайджанской Республики №833 от 7 июня 1992 года Агарунову Альберту Агаруновичу было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно). Похоронен на Аллее Шехидов в Баку.

Бакинская средняя школа № 154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его имя. В школе открыт уголок героя, в котором всегда стоят живые цветы, все школьные мероприятия — митинги, сборы и т.д. проводятся около бюста героя.

В Красной Слободе увековечена память Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова.