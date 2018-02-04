Toyota отзывает с китайского рынка 181,8 тыс. автомобилей из-за возможного дефекта в работе подушек безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Отзыв начнется с 10 февраля и затронет 73,1 тыс. внедорожников Highlander, 98,2 тыс. моделей Levin с двигателем внутреннего сгорания, 5,8 тыс. машин Levin с гибридным двигателем и 4,7 тыс. автомобилей Toyota Corolla. Все отзываемые модели произведены в 2015-2016 годы.