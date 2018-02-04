Карлес Пучдемон, инициатор отделения Каталонии от Испании, арендовал роскошный дом неподалеку от Брюсселя. Договор оформил на своего друга и советника.

Здесь в небольшом городке Ватерлоо всего в получасе езды от Брюсселя живет бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон. По данным местных СМИ, политик арендовал вот эту виллу в элитном районе, сообщает РБК.

Карлес Пучдемон, инициатор отделения Каталонии от Испании, арендовал роскошный дом неподалеку от Брюсселя. Договор оформил на своего друга и советника. Наша съемочная группа отыскала ВИП-резиденцию. Что думают местные о новом соседе, бежавшем из родной страны – расскажет Анна Миронюк.

Здесь в небольшом городке Ватерлоо всего в получасе езды от Брюсселя живет бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон. По данным местных СМИ, политик арендовал вот эту виллу в элитном районе.

550 квадратных метров. Шесть спален, три ванные комнаты, большая кухня и гараж на 4 комнаты. Есть даже сауна. Стоимость аренды – почти 4,5 тысячи евро. Этот дом очень часто сдавали членам правительств, особенно с ближнего и среднего востока.

По данным СМИ, Пучдемон не планирует возвращаться на родину. Он обвинил своих соратников в предательстве. Когда в парламенте кандидатуру Пучдемона сняли с голосования на пост лидера автономии.