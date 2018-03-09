EdgeWalk, CN Tower / Си-Эн Тауэр. Канада, Торонто

На крыше ресторана, расположенного в одной из высочайших телебашен мира, на расстоянии 356 м над землей оборудован «променад» шириной 1,5 м — EdgeWalk. Как сообщают российские СМИ, со страховкой в виде тросов можно вкруговую прогуляться по краю. Лучший способ обозреть панораму Торонто обойдется в 225 местных долларов (176 USD).

Aurland Lookout / Смотровая площадка Аурланд. Норвегия, Эурланнс-фьорд

Стоя перед прозрачным стеклом на краю деревянного полумоста-полутрамплина, невозможно не испытать чувство полета над одним из самых величественных фьордов Норвегии. Магия скандинавского дизайна, который, как всегда, на высоте. В данном случае — на высоте 640 м.

Парящий мост. Россия, Москва

Уникальный V-образный мост длиной около 250 м — наиболее привлекательный объект парка «Зарядье». Кажущаяся невесомой смотровая площадка с видом на Кремль, возвышающаяся над Москвой-рекой, способна выдержать более 3000 человек.

The Walk of Faith / «Тропа веры». Китай, гора Тяньмэнь

Прикрепленная к отвесной скале на высоте 1400 м «Тропа веры» не для слабонервных. Пройти 60 м по стеклянному полу, ощущая каждой клеткой тела все 1400 м пропасти под собой, говорят, легче в тумане, когда не видно дна.

Водопады Игуасу. Аргентина и Бразилия

Одна из крупнейших систем водопадов в мире (общей шириной 2700 м) буквально опоясана километрами прогулочных троп со смотровыми площадками в самых зрелищных местах. На аргентинскую сторону приходится 80% водопадов, на бразильскую — 20%. Граница между странами идет по Горлу Дьявола, в месте падения основного потока. Дорожка к площадке над ним проложена с аргентинской стороны. С бразильской можно наблюдать за стихией, находясь буквально у ее подножия.

Lotte Center / Лотте Сентр. Вьетнам, Ханой

Обзорная площадка на 65-м этаже 272-метрового небоскреба считается одним из самых романтических мест Ханоя. Особенно после 22 часов, когда город вспыхивает огнями, а цена на входной билет (около 10 USD) падает в два раза. Впрочем, на 67-й этаж — на крышу с рестораном — можно выйти бесплатно.

Willis Tower / Уиллис-тауэр. США, Чикаго

В 1974 году здание было самым высоким в стране. Сейчас оно уступает башне Свободы в Нью-Йорке. На 103-м этаже (412 м над улицей) расположена Skydeck, «небесная палуба», с которой открывается вид на 50 миль вокруг. В 2009 году на «палубе» были сооружены четыре выдвижных стеклянных балкона, способных выдерживать вес более четырех тонн. В ветреный день можно почувствовать, как небоскреб качается.