Многочисленные поклонники Spice Girls, образованной в 1994 году, все же дождались воссоединения своих кумиров. Хотя переговоры о новой совместной работе велись уже несколько лет, только сейчас они увенчались успехом. Виктория Бекхэм, пожалуй, самая известная участница группы девушек, официально подтвердила эту новость. Она поделилась новым фото всей «пятерки», подписав его: «Я обожаю вас, девочки! Шлю вам тысячи поцелуев!» Впервые за последние шесть лет все участницы группы сумели найти время и собрались вместе. Информацию передает издание 7Дней.

С тех пор, как Spice Girls прекратили совместные выступления – а это произошло в 2001 году — они появлялись перед публикой всего лишь дважды. В первый — когда отправились в 2007 году в тур, а во второй, когда исполнили «попурри» из своих самых успешных песен на церемонии открытия Олимпийских игр в 2012 году.

Судьбоносная встреча, на которой девушкам удалось договориться о воссоединении, состоялась в доме одной из Перчинок — Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл). Однако, как оказалось, хотя девушкам удалось достичь соглашения, фанатам группы вряд ли удастся увидеть всю пятерку поющей вместе на сцене. Как стало известно, Перчинки договорились о совместной записи нового альбома своих самых знаменитых хитов, об участии в телевизионном музыкальном конкурсе талантов и работе над неким шоу в Китае. Тем не менее, ожидается, что каждая из участниц заработает в рамках достигнутой договоренности по 10 миллионов фунтов стерлингов.

О выступлениях на сцене с концертами не удалось договориться потому, что эту идею забойкотировала Виктория Бекхэм. Она заявила, что будет работать с «Перчинками» только при условии, что ее избавят от публичного исполнения песен. В качестве формальной причины отказа Виктория указала свою чрезвычайную занятость — по управлению созданной ей империей моды. Однако, как подозревают недоброжелатели миссис Бекхэм, на самом деле, она так и не смогла забыть и простить свои давние обиды. Ведь Виктория пожаловалась однажды, что в те времена, когда она пела в группе, девушки часто отключали ее микрофон… Конечно, Перчинки могли бы спеть вчетвером. Но как заметила Мелани Чизхолм, которую поклонники прозвали когда-то Mel C, в сокращенном составе группа утратила бы свою «идентичность». «Мы были вместе, как кусочки мозаики: все были необходимы для того, чтобы «картинка» сложилась!» — заявила Мелани.