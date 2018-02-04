Траини «мстил» за убийство нигерийцем 18-летней итальянки

В итальянском городе Мачерата полиция задержала 28-летнего итальянца Луку Траини, который стрелял на улицах по прохожим иностранцам африканского происхождения. Ранены по меншей мере шесть человек, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, Траини вел стрельбу из движущегося автомобиля, после чего бросил пистолет Glock 4 в машине и был задержан возле военного мемориала в центре города. Во время задержания он вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул «Да здравствует Италия!». При этом на шее у мужчины был повязан итальянский флаг.

Траини рассказал полиции, что его действия стали местью за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, тело которой несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии.

В 2017 году Траини избирался от «Лиги Севера» в муниципалитет Корридонии в провинции Мачерата, ранее не был судим.