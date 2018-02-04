Команда Азербайджана по дзюдо выиграла одну золотую награду в первый день Открытого Кубка Европы в Софии.
Как передает АПА, в категории до 60 кг отличился Тофик Мамедов, одолевший в финале Сахавата Гаджиева из России.
Команда Азербайджана по дзюдо выиграла одну золотую награду в первый день Открытого Кубка Европы в Софии.
Как передает АПА, в категории до 60 кг отличился Тофик Мамедов, одолевший в финале Сахавата Гаджиева из России.
Дата: 2018/02/04 11:00
Раздел: Спорт
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