1. Стоять на зеленый свет

В Израиле водители будут вовсю сигналить вам на зеленый свет. Почему? Исходя из добрых побуждений: вдруг вы не заметили, как сменился цвет светофора. Об этом пишет издание «Интересно знать».

2. Шутить со службой безопасности

Работники службы безопасности Израиля теряют чувство юмора, как только заступают на смену. Лучше не стоит шутить, когда они задают стандартные вопросы: «Что в сумке?», «Есть ли у вас запрещенные препараты или оружие». Местные знают, что ничем хорошим это не кончается.

3. Ездить на машине в День искупления

Многие думают, что израильтяне строго придерживаются Шабата, однако, как только вы приедете в эту страну, то сразу поймете, что это не так. Магазины и рестораны открыты, люди ездят на машинах и работают. Но есть один день, когда жителям запрещено ездить на автомобиле или общественном транспорте. Этот день называется Йом-Кипур (День искупления). Вы можете кататься на роликах и переходить дорогу в неположенном месте. На дороге можно встретить только машины спецслужб.

4. Отказываться от угощения

Еда в Израиле — святое. Худых людей и тех, кто есть без аппетита, окружающие хотят накормить. Здесь огромный выбор различных вкусностей: фалафель, шаурма, хумус, рыба, мясо, мороженое, йогурты и многое другое.

5. Ездить без одежды

Да, вас задержит полиция, если заметит, что вы за рулем без футболки. Этот закон касается и мужчин и женщин.

6. Быть ретроградом

Если вы противник прогресса и новых технологий, то вам лучше не жить в Израиле. Почти ни у кого вы не встретите старой модели телефона или другой техники. Все только самое новое и лучшее.

7. Уступать место в транспорте молодым женщинам

Как бы вас ни мучило ваше воспитание, не стоит уступать молодым девушкам место в транспорте. Они сочтут это за оскорбление. Почему? Все потому, что вы нарушаете равноправие и эмансипацию женщин.