В Египте на плато Гиза около Каира археологи нашли гробницу возрастом 4,4 тыс лет, передает Associated Press со ссылкой на Министерство древностей страны.

Как отмечается в сообщении, гробница была обнаружена около некрополя на западе, известного как место погребения Древнего царства. Ученые рассказали, что могила принадлежит женщине по имени Хетпет, которая, как верят археологи, была близка к двору фараона во время правления пятой династии.

Стены гробницы сделаны из глиняных кирпичей, на которых изображена сама Хетпет, смотрящая на сцены охоты и рыбалки. На одной из фресок изображена обезьяна, которая собирает фрукты. Во времена фараонов это животное было домашним. На другой — обезьяна танцует под музыку оркестра.