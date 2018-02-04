Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал власти государства разорвать существующие с Израилем связи на всех уровнях, сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ.

Как уточняется в заявлении ООП, исполком требует от палестинского правительства «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности».

Также в документе отмечается, что ООП приняла решение обратиться в ООН с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока власти страны не откажутся от признания Иерусалима своей столицей.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.