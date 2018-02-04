Литовский «Паневежис» подписал контракт с нападающим Баркли Мигелем Панзо.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Football Daily, комичность данного трансфера объясняется тем, что в клубе поверили неподтвержденным данным игрока, которые были запечатлены в свободной интернет-энциклопедии «Википедия». Согласно им, Панзо ранее выступал за английский «Куинз Парк Рейнджерс», в составе которого провел 36 игры, забив 24 мяча, а также сыграл три матча за сборную Анголы.

Однако эти данные являются недостоверными. В действительности нападающий не был футболистом «КПР», а также не вызывался в национальную команду. Официально Панзо был игроком «Уолтона» — клуба, выступающего в восьмом по силе дивизионе Англии.

В чемпионате Литвы «Паневежис» находится на десятой строчке в турнирной таблице.