Недостаток кислорода во время сна в три раза увеличивает риск развития деменции, выяснили ученые Университета Квинсленда (Австралия).

Как передает РИА Новости, пресс-релиз исследования опубликован на сайте Института головного мозга.

Пациенты с апноэ во сне — заболеванием, которое характеризуется нарушением дыхания и сопровождается храпом, — находятся в группе риска, так как кислородное голодание приводит к дегенерации некоторых областей мозга. В частности, отмирают клетки в зонах, ответственных за внимание и обучение.

Ученые во главе с профессором Элизабет Коулсон полагают, что лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции. Специалисты установили, что ее первые признаки наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.

Теперь команда профессора Коулсон планирует привлечь к исследованию пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы определить, может ли лечение этой болезни предотвратить деменцию.

Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. При регулярных нарушениях у пациента появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшаются память и интеллект. Апноэ, как правило, сопровождается сильным храпом.