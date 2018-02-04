Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и несколько других членов руководства республики получили письма с угрозами физической расправы.

Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на представителя национальных правоохранительных органов Томаша Гулана сообщило в субботу Чешское радио.

«В письмах содержатся угрозы смертью, — сказал он. — Письма поступали в течение последнего месяца — с конца 2017 года».

Пресс-секретарь главы правительства Барбара Петерова подтвердила получение Бабишем такого послания. Она отказалась привести содержащиеся в нем подробности.

Как проинформировала полиция, в государственные учреждения поступили пять писем с угрозами физической расправы на имя «конкретных лиц». Стражи порядка ведут поиск их автора, который может получить три года тюремного заключения.

На запросы СМИ о возможном получении посланий с подобными угрозами отрицательные ответы уже дали администрация президента, МИД и Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии.