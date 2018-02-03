Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению, передает РИА Новости.

«Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года», — написал Зариф в Twitter.

«Упрямство Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) проистекает из того же опасного безрассудства», — добавил он.