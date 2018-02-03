Президент США Дональд Трамп назвал проводимое в стране расследование по России «американским позором».

Как передает РИА Новости, американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании «вмешательства России», заявив, что этот документ «полностью реабилитирует Трампа». В документе, опубликовать который распорядился Трамп, отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

«Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!», — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Помимо данных о Трампе в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что «досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа». FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации. Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года «сотрудники российских спецслужб» пытались использовать советников Трампа, чтобы «внедриться» в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, якобы пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Пейджа.