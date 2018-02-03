Более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре», откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25, сообщили в Минобороны России.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», — говорится в сообщении.

В субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот самолета катапультировался, но погиб в перестрелке с боевиками. По информации Минобороны, удар был нанесен из переносного ЗРК.