Американская семья из Пенсильвании воссоединилась со своей собакой Эбби, которая пропала десять лет назад.

Как передает РИА Новости со ссылкой на канал WCPO Cincinnati, члены семьи Сьюрвелдс были уверены, что больше никогда не увидят пса. Однако ранее на этой неделе он неожиданно появился на пороге дома местного жителя, живущего всего в 16 километрах от семейства, потерявшего питомца.

Он связался с местным центром помощи животным, которые по микрочипу выяснили, кому принадлежит Эбби.

Собака полностью здорова, и Сьюрвелдсы предположили, что все эти годы за ней кто-то ухаживал. При этом она помнит те команды, которым ее учили 10 лет назад.

«Кажется, как будто часть детства моих детей вернулась ко мне, часть нашей семьи снова с нами, — делится впечатлениями Дебра Сьюрвелд. — Это очень здорово».