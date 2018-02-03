В столице Болгарии Софие дан старт кубку Европы по дзюдо.

Как передает Report, первый день международного турнира был удачным для национальной команды Азербайджана.

Выступающий в весовой категории 60 кг. Тофиг Мамедов победив всех соперников, взял золото турнира. Чтобы дойти до финала, азербайджанский дзюдоист одержал победу над спортсменами из Франции, Испании и Болгарии. В решающей схватке за первенство Мамедов победил российского дзюдоиста Сахавета Гаджиева, тем самым занял первое место в турнире.

Отметим, что за кубок континента в турнире принимает участие 244 дзюдоиста из 29-и стран Европы.