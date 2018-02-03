Турецкий танк был подбит в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, погибли пять военных, сообщил генштаб Турции в субботу.

Ранее турецкий генштаб сообщил о семи погибших военнослужащих с начала операции в Африне.

«3 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь» в районе Шейх Хороз на севере Африна в результате нападения членов террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ был подбит наш танк. Находившиеся в нем пятеро наших товарищей по оружию погибли, несмотря на оказанную им помощь», — говорится в документе.