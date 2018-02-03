Глава Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Сегодня я ещё раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил за это высокую цену. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — заявил Мэттис.

При этом Полторак заявил, что США «есть и будет главным стратегическим партнером для Украины».

Встреча двух министров прошла в США 3 февраля.