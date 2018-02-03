Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер в субботу прибыл в Баку для продолжения обсуждений с правительством Азербайджана вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщил Trend дипломатический источник.

Другие сопредседатели — Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) — посетят Баку шестого февраля. Основные встречи пройдут седьмого февраля.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) — и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым прошла 18 января в польском городе Кракове.

После визита в Баку сопредседатели отправятся в Ереван.