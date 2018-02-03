Minval.az представляет интервью с известным российским актером и режиссером Владимиром Зайцевым.

Благодарю вас за согласие на интервью. Со временем все меньше и меньше актеров соглашается на беседу.

— Честно говоря мне это странно слышать. Ведь интервью читают наши зрители – те, для кого мы работаем, и чье мнение определяет наш рейтинг. И для меня новость, что есть такие, которые не хотят общаться. Ведь это одна из основных составляющих нашей работы.

— По моим наблюдениям, существует 3 дороги в актерскую профессию — желание с детства, возможно также сильное впечатление от какого либо фильма / актерской работы , или «тернии», когда человек пробует себя найти в разных ипостасях, пока, наконец, не выруливает на актерскую стезю.

— Ох! (смеется). Меня чуть ли не за руку привели в эту профессию. Я родился с исключительной дикцией. Говорить начал раньше, чем ходить. Меня заметили когда я был еще в детском садике, давали мне, точнее маме стишки с просьбой их разучить со мной, с этого все и началось. Судьба моя была предопределена. Потом была школа, кукольный театр, но меня очень быстро вывели из-за ширмы, отобрали куклу, и поручили говорить авторский текст. И я, в пионерском галстуке, выступал, стоя перед ширмой. С четвертого класса принимал участие в художественной самодеятельности, был, что называется звездой драмкружка, а в пятом классе уже сыграл свою первую главную роль в кино на свердловском телевидении, это была работа в короткометражке. Но тогда о карьере артиста и не мечтал. Меня очень интересовала история, биология. Наши фильмы оказали на меня немалое влияние – одно время хотелось стать следователем, раскрывать преступления… Когда заканчивал школу одноклассники даже не спрашивали куда я буду поступать, просто махали рукой «пойдешь в артисты, с тобой все ясно». Я обижался, потому, что говорю искренне — не собирался. И пошел поступать в Свердловский университет на исторический факультет. История меня интересовала всю жизнь, и до сих пор полки у меня заставлены книгами по истории. И вдруг, совершенно неожиданно ко мне домой пришел мой руководитель из драмкружка, узнав, что я сдаю экзамены на истфак, он призвал меня не валять дурака, а идти в артисты. Этому человеку я доверял безоговорочно, он был артист Свердловского драматического театра, серьезный, располагающий к себе человек. У меня даже не возникло вопросов, настолько я ему верил, но все-таки я попросил разрешения досдать экзамены в университет. Он посмотрел на меня так, как смотрят врачи на своих пациентов, пожал плечами – иди мол и сдавай. Я сдал экзамен по английскому, не знаю зачем, то ли из упрямства, то ли просто из желания завершить определенную страницу в своей биографии.

Сдав все экзамены я забрал документы и поступил в Свердловское театральное училище. К концу первого курса выяснилось, что все собираются ехать поступать в Москву. Оказывается все уже поступали, и провалились (смеется). И я тоже решил поехать, так сказать за компанию, даже не забрав документов из училища. Съездил. Взяли меня и моего друга – однокурсника. С финансовыми затратами, с проблемой покупки билетов, мы рванули назад, в Свердловск, забрали документы, и как назло опоздали на последний самолет. Отчаяние побудило на крайние меры – через окно туалета мы вылезли на летное поле и побежали, к тому последнему самолету, на который уже закончилась посадка. Нас не пустили, откуда не возьмись вынырнул на велосипеде начальник аэропорта, нас чуть ли не арестовали. Надо было видеть наши скорбные лица, мы все подробно объяснили, и первые два билета на Москву были забронированы за нами. Вот так все и сложилось, с тех пор я артист (смеется).

— У Вас очень узнаваемый голос, сродни голосам В. Кенигсона, В. Ферапонтова, А.Карапетяна, Ф.Яворского, В.Дружникова. Много ли времени отнимает микрофонная деятельность?

— Сейчас это занятие занимает меньше времени, мой уровень известен, и на «мелочь» меня просто не приглашают. Да и потом, у меня есть своя «обойма» артистов, которых я дублирую, к примеру Роберт Дауни-младший, я как бы негласно закреплен за ним. С удовольствием принимаю участие в дубляже хорошего материала. А на ерунду просто не хочется тратить своего времени. Неинтересно ни творчески, ни финансово, только вредно для глаз (смеется). Что до технологии работы, главное в дубляже – не испортить первоисточник. Я внимательнейшим образом слушаю артиста, чувствую, что он испытывает, его эмоцию, и максимально достоверно передаю его настроение, эмоциональный ряд. Кроме Роберта Дауни-младшего мой голос похож на голос Джейсона Стэтхэма, которого я также много дублировал, в общем задача – максимальная достоверность, и не внести ничего личностного. Не раскрасить, ни приукрасить, чтобы максимально присутствовал первоисточник.

В свое время будучи совсем молодым артистом я был в доме у Сергея Федоровича Бондарчука, и он, чтобы развлечь меня как гостеприимный хозяин, показал свою картину «Война и мир», сдублированную на американский язык (именно «американский», а не «английский» —прим. авт. ), кассета была подарена американским продюсером. Это было феноменально! Как сейчас помню сцену, когда по улице идут Вячеслав Васильевич Тихонов, и Сергей Федорович Бондарчук, т.е. Андрей Болконский и Пьер Безухов, и разговаривают. Меня потрясло качество американского дубляжа, это реально говорили Тихонов и Бондарчук. Но только на абсолютно американском языке. Со всеми придыханиями Сергея Федоровича, с мягкостью Вячеслава Васильевича, и голосовое попадание, и речевая манера, все было исполнено просто великолепно. Эта работа была для меня одним из уроков по искусству дубляжа.

Кстати, я всегда говорил и говорю, что наши дубляжный, и операторский цеха – это две области, которые не потеряли своего высочайшего качества еще с советских времен.

— Замечательно, когда данные актера позволяют ему сниматься и в положительных, и в отрицательных ролях. Если бы Вам был предоставлен выбор, какую роль Вы бы выбрали?

— Я в первую очередь известен как злодей (смеется). Но моих отрицательных персонажей публика любит порой больше, чем положительных. Я адвокат своей роли. И любого персонажа, пусть даже самого отрицательного стараюсь сделать максимально обаятельным, и ни в коем случае не подавать его как рафинированное зло. Я ищу мотивацию поступков персонажа, мы ведь не рождаемся злодеями. Да и потом, что значит «отрицательный»? Отрицательными бывают поступки, а не люди. Самый положительный человек по факту может быть очень неприятным. Вспомните «Братьев Карамазовых» Достоевского, когда два святых отца скандалили и ругались на тему кто из них более свят? На самом деле они положительные, а вели себя самым непристойным образом. Человека характеризуют поступки. Человек, даже с очень неприятным лицом, совершающий положительный поступок – какой он в результате? Мне всегда доставляет удовольствие играть отрицательные роли, ибо они действительно колоритнее, более непредсказуемы. У них больше допуск, расширен диапазон. А вообще интересно играть людей натуральных, как говорится настоящих, живых, ведь в каждом человеке намешано и хорошего и плохого. Вот я, например, Володя Зайцев — не ангел. Я — живой. И бываю таким, каким делают меня предлагаемые обстоятельства жизни, и реагирую на всё адекватно. Могу подраться…

— Продолжая тему – Вы сыграли роль Юрия Мякинца в cериале «NEXT», мне как-то довелось услышать точку зрения, что этот сериал романтизирует криминальную составляющую жизни.

— Я как-то снимася в военной картине «Вторые», в роли «вора в законе». По сюжету моя воровская группа оказала огромное содействие разведчикам, при выполнении ответственного задания. И вот я читаю отзыв в интернете, смысл примерно таков: «создается впечатление, что войну выиграли воры, и прежде чем зарабатывать деньги хорошо бы почитать сценарий». Я не стал отвечать . Но то была реальная история, и мы играли реальных персонажей. На самом деле во время Великой Отечественной Войны была группа воров, у моего прототипа была кличка Шалва, который действительно добыл очень важные документы и привез их в Москву вместе с аккордеоном, подаренным Дуче Гитлеру, и чуть ли не с сестрой Евы Браун. То есть сделал нечто совершенно немыслимое, и оказал такую неоценимую услугу, что его реабилитировали, сняли все судимости, чуть ли не наградили орденом. Но к сожалению он очень быстро опять нахулиганил в Москве, и его попросили….. уехать. Такова реальная история. Это было, зачем же отворачиваться?

Или вот случай, произошел он после премьеры сериала «NEXT». Познакомился я в ресторане с одним человеком, манеры галантные, одет со вкусом. Как я узнал потом, это вор, не буду называть его кличку. Он подошел, мы разговорились, и он спросил, сидел ли я . Я ответил, что нет, чем сильно его удивил. По его словам сыгранный мной персонаж очень достоверен, это стопроцентное попадание.

Довелось также сыграть ныне здравствующего Сашу Северного в фильме «Легенды о Круге». Играл не без опасений, а вдруг что-то «Северу» не понравится .

Изредка, когда доводится общаться с этой категорией, я замечаю в них людей образованных, интеллигентных, и кроме того, они живут по понятиям, четко обозначенными градациями, что хорошо, а что плохо. И потом- они умные люди. Дураки в их мире долго не живут. И всё же их мир -криминал. Я живу по другим понятиям. Но повторяю, я всегда адвокат своей роли, и если бываю убедителен, что ж, значит недурной я актёр!

— В интернете прочел, что Вы не только актер, но и режиссер, и сценарист.

— Я много работал в «Фитиле», начал как артист, потом попросил Игоря Угольникова разрешить мне снять. Режиссерский дебют прошел успешно, ему очень понравилось. В результате мной были отсняты 7 сюжетов. Пять объективно хороших, один так себе, и один провальный. Последний был снят по моему сценарию, я исполнял главную роль и был режиссёром. Снимали в самом начале Тверской улицы, почти напротив Кремля. Я выпустил в автомобильную пробку толпу попрошаек с костылями и псевдомладенцами на руках, которые стучали в стёкла автомобилей выпрашивая подачку. Потом мы перегородили Тверскую и я на коне, в костюме русского витязя, разгонял эту нищенствующую массовку, размахивая дубиной. Зрители были в восторге. Но милиция наоборот. Можете себе представить, с одной стороны Кремль, с другой мэрия, а тут такая вакханалия. Но магия кино победила. Мы всё сняли. Однако придуманная мной история была несколько отредактирована и прилизана. Это было не совсем то, что я хотел выразить эмоционально, ну и конечно сидя на коне под надзором милиции трудно было режиссировать, а посему сюжетец вышел на Троечку. Режиссером быть безумно интересно. Это возможность выразить себя идейно и творчески. Но при этом работа тяжёлая и очень ответственная. Подробная раскадровка сценария — это работа на одну ночь, если натурные съемки – целый день выбор подходящего места. Столько же времени съемки да и монтаж на целую смену. Потом озвучка, в общем затраты неимоверные. И это для съёмки трёх минут. Я снимал по 12 часов, но снимал столько планов, сколько требовалось. Было много того, что на первый взгляд казалось лишним, было и лишнее, но на монтаже всегда не хватает лишнего плана, которым ты можешь усилить впечатление, создать атмосферу. В режиссуре важна «чуйка» и свобода. Чуйка — это чутьё. Но и конечно элементарная профессиональная грамотность. А главное увлечённость, желание высказаться, тогда нет ничего невозможного.

— Образ графа Рошфора в «Трех Мушкетерах» — это видение только Сергея Жигунова или это плод совместного творчества?

— Одно то, что Жигунов пригласил меня на эту роль, заметьте без проб, говорит о том, что это в первую очередь видение режиссёра. Я, честно говоря, сомневался. Но после долгого разговора я понял, что Сергей Викторович хорошо знает чего он хочет! Характер у него крепкий. Мне такие люди интересны. Он был очень увлечён материалом давно, и делал картину, не жалея ни себя ни денег. У него была «чуйка». Организационно съёмки проходили на высочайшем уровне. К примеру, сейчас, чтобы привести в кадр лошадь, нужно проделать много рутинной работы да и стоит это удовольствие недешево. В «Мушкетерах» каждый день 20 лошадей щипали травку рядом с площадкой, независимо от того, нужны они были или нет. Кино снималось честно, целью было создать качественный продукт. Жигунов продюсер жёсткий, но режиссёр удивительно чуткий и терпеливый.

— Бывали ли Вы когда-нибудь в Баку?

— Да, был. К сожалению это было в траурные дни, после ухода из жизни Гейдара Алиевича. Зам. министра культуры Азербайджана, режиссер по образованию снял большую картину про Гейдара Алиева, и мне предстояло переозвучить на русский язык Ильхама Алиева. Фрагмент был не очень большой. Режиссер очень быстро просек, что перед ним опытный актер дубляжа, меня сразу перебросили на другого персонажа, со значительным объемом текста. Что я благополучно и сделал.

Еще помню невероятную жару, мою прогулку по бульвару, милых добродушных людей, некоторые их которых подходили и говорили, как приятно меня видеть, другие интересовались, живу ли здесь. Желали здоровья. Мне у вас понравилось.

Я много слышал о Баку и мне очень хотелось у вас побывать. Рад, что это произошло.

— Расскажите, что предпочитаете делать на досуге?

— Свободного времени не так много, и когда оно выдается стараюсь читать. И даже немножко пописывать. Для себя. Когда появляется хорошая возможность выехать на охоту, это всегда — лучшие моменты жизни. Теперешней жизни, когда нужно убежать от суеты и приобщиться к вечности. Это несколько иная категория отдыха, настоящая. Был в моей жизни хоккей, но очень быстро я получил серьезную травму, и понял, что всему свое время. Это уже не для меня. А жаль!

Ну и потом дача! Там всегда есть чем заняться до изнеможения. Хозяйству нужен хозяин.

— Блиц. Любимая книга, фильм, музыка.

— «Петр Первый» Алексея Толстого, «Добровольцы», люблю музыку Верди, Прокофьева. Из Верди – «Травиата», из Прокофьева – «Ромео и Джульетта»

— Ваши пожелания себе, зрителям, читателям публикации.

— Себе желаю одного — прожить, точнее дожить свою жизнь достойно. Как бы пафосно ни звучало, сохранить честь и достоинство, которые я пронес по жизни. Соблазны появляются каждый день, искусителей масса, я делаю все, чтобы трезво относиться к любому предложению, и ни в коем случае не скурвиться, не предать себя, ибо есть принципы, которыми я не могу поступиться. Жить по совести в равновесии с природой. Не срубить лишнее дерево, не растоптать жука, не бросить мусор на улице …

Зрителям – если что-то не нравится в нас, пишите. Но пишите правду. Для меня самое ценное – это отзывы людей. Работая на сцене мне не нужны дешевые аплодисменты. Мне доставляет радость, когда зал замолкает и слушает… Честность, искренность. Это самое главное в нашей профессии.

Читателям – чтобы было как можно больше интересных публикаций! Публикаций умных, несущих мысль, каких, увы, не очень много. Нужно заново научиться любить друг друга, и все делать с любовью, честно и светло.

М. Шахбази