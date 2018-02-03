Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«…При выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра».

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщают в Минобороны.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

«По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса», — добавляют в российском Минобороны.