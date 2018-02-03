Во дворе принадлежащего жительнице Исмаиллинского района дома было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как сообщает АПА, проживающая по адресу улица Мубраизма Оруджева 119 50-летняя Нушаба Дамирова после возвращения из города Баку в район обнаружила во дворе своего дома тело незнакомого ей мужчины.

Женщина сразу же сообщила об этом в Исмаиллинский РОП. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и отправили тело в отдел Республиканского объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии по Исмаиллинскому району.

В ходе расследования было установлено, что скончавшийся являлся жителем поселка Гузанлы Агдамского района Алиев Акиф Абдулгусейн оглу (1957 г.р.). Сообщается, что Акиф Алиев приехал в поселок Лагич в гости. Причины его смерти и обстоятельства нахождения тела во дворе дома устанавливаются.

Проживающая одна Нушаба Дамирова сказал, что не знакома с умершим мужчиной. Дом она сдает приезжающим в район туристам.

По факту в прокуратуре Исмаиллинского района ведется расследование.