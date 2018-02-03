Уровень долларизации в структуре банковских вкладов населения Азербайджана на 1 января 2018 года составил 66,5%. На 1 декабря этот показатель был равен 68,99%, на 1 января прошлого года — 79,63%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 января составила 72,4%, на 1 декабря- 72,08%, на 1 января 2017 года – 75,29%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 января 2018 года уровень долларизации составил 40,86%, на 1 декабря — 40,63%, на начало прошлого года – 47,32%.