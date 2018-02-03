В рамках продолжающейся операции «Оливковая ветвь» погибли двое турецких военнослужащих.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.

Согласно сообщению, один из военных погиб в бою с террористами на северо-западе Сирии. Еще один военнослужащий убит в результате атаки террористов на расположение военной части в районе приграничной с Африном турецкой провинции Килис.

В Генштабе выразили соболезнование близким и родственниками павших, всему турецкому народу.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн.