Недавно в СМИ был опубликован материал о проделках вице-мэра Екатеринбурга – ярого ненавистника азербайджанцев Виктора Контеева. В том материале повествовалось о деяниях экс вице-мэра, его предвзятой антиазербайджанской позиции. Как выяснилось впоследствии, среди наших соотечественников оказалось немало тех, кто выступил в поддержку Контеева. Об одном из них рассказали нам во время нашего пребывания в Екатеринбурге. Речь идет о некоем Фехрузе Ширинове, который, используя связи с Контеевым, некогда устроил настоящий «крестовый поход» против азербайджанцев.

«В чужой стране, в чужом городе вместо того, чтобы быть вместе с азербайджанцами он вошел в криминальный круг. Познакомился и сдружился с криминальными бандитами. Главой банды который был бывший вице- мэр Контеев, также в эту шайку входили: Гоша, Евгений Глазырин по кличке «Глаз», Джигит, Грек. И сам Фехруз Ширинов, совместно с другими участвовал в различных махинациях. Через него эта банда направляла свои грязные руки в отношении местных азербайджанцев. Именно Фехруз Ширинов собственноручно направлял этих бандитов на азербайджанцев, которые торговали овощами-фруктами, держали закусочные, павильоны для того, чтобы вымогать деньги, забрать бизнес, которые бедные граждане с неимоверным трудом построили на чужбине».

Об этом в письме, которые подписали члены Азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

«Азербайджанская диаспора до сих пор не понимает, почему их земляк, занимается черным пиаром в СМИ Азербайджана. На самом деле, наша диаспора в Екатеринбурге – одна из самых монолитных диаспорских организаций, функционирующих в России. «Часто собираемся вместе, отмечаем праздники, знаменательные даты. Одна из двух азербайджанских школ в России расположена здесь. У нас можно сказать идеальные отношения с губернатором, местными правоохранительными органами. Мы не остаемся безучастными даже к обычным бытовым проблемам наших соотечественников. А вот Ширинов и его команда только занимается клеветой», — отмечается в письме.

Рассказывает Шакир Сафаров: «В рваных штанах и грязных туфлях, Фехруз Башир оглу приехал к своему односельчанину Нофалу Гурбанову. Нофал и братья Сафаровы – Акиф и Аяз обогрели его, приютили, дали одежду, дом, обеспечили всем необходимым для достойной жизни. Он несколько лет работал рядом с братьями Сафаровыми и Нофалом, и благодаря им имел стабильный заработок. Но, Фехруз ступил на преступную дорожку.

Он неоднократно попадался за продажу наркотиков, паленой водки и других правонарушениях. Выйти из ситуации ему всегда помогали родственники, односельчане, жалея его, веря его мольбам и просьбам».

Октай Мамедов говорит, что неоднократно простые люди, которые зарабатывали на уральской земле свой кусок хлеба, чтобы отправить в Азербайджан, коллективно жаловались и обращались за помощью в Генеральное Консульство Азербайджана в Екатеринбурге, Азербайджанской диаспору, прокуратуру, полицию и правоохранительным органам как России, так и Азербайджана.

«Жаловались на то, что им и их семьям угрожают, запугивают, вымогают огромное количество денег через бандитов. После вмешательства консульства и диаспоры в отношении Фехруза Ширинова было возбуждено 4 уголовных дела: ст.119- угроза убийством, ст.111.3 — ножевые ранения и ст. 163 — вымогательство и статья 14.16.

Безусловно, криминальная структура попыталась его отмазать, предлагали большие деньги. Но не получилось. Фехруз Ширинов получил 5 лет условно», — отмечает О.Мамедов.

Айдын Курбанов:

«После возбуждения уголовных дел Фехруз Ширинов умолял, ходил к генеральному консулу Азербайджана в Екатеринбурге, главе диаспоры, чтобы те помогли ему, помирили азербайджанцев с ним, для того, чтобы его не посадили. В город приехали его родственники, среди которых старший брат Фариз Ширинов. Он дал мужское слово, клянясь своим отцом и матерью, что со стороны его брата вместе с бандитами, которых возглавляет Контеев, больше не будет никаких нападок. Но, являясь принципиальными, честными и нравственными людьми, защищая своих соотечественников, представители консульства и диаспоры, довели до конца все уголовные дела, требуя максимальное наказание.

Когда Фехруз Ширинов увидел бесполезность своих действий, он стал клеветать на этих людей. Спустя полгода, он снова напал на своих односельчан, хотел отобрать у них весь бизнес, продолжил свою гнусную деятельность. Стоит напомнить, что Евгений Глазырин по кличке «Глаз» и Кай сидят с Контеевым, у каждого огромный срок, Джигит — в международном розыске, Гоша и Грек продолжают свою полную грязи и ужасов деятельность. Он и сейчас уверен что, эти бандиты стоят за ним, и выйдя на свободу, они будут мстить».

Нурлан Аллахвердиев:

«Человек, абсолютно утративший свою национальную идентичность, забывший о понятиях человечности, о том, что делает человека человеком. Человек, которому жалкие бумажки закрыли глаза, превратив в чудовище. Человек, который получает удовольствие от страданий других, а именно своих соотечественников. Он, живя более 20 лет в Екатеринбурге не посетил ни одного праздника, траурного мероприятия, ни одного мероприятия, организованных Диаспорой и Консульством и призванных объединить всех азербайджанцев, проживающих вдали от своей Родины».

Письмо подписали Алиев Ровшан, Мирзоев Адил, Сафаров Акиф, Сафаров Шакир, Курбанов Айдын, Сулейманов Интизам, Валиев Тофиг, Гурбанов Нофал, Ахмедов Арзу, Мамедов Руслан, Расулов Телман, Мамедов Октай, Дживишов Эйваз, Сафаров Мариф, Сафаров Аяз, Аллахвердиев Нурлан, Алиев Габил , Гаджиев Вагиф и многие другие.

В свою очередь в беседе с Vesti.Az Фехруз Ширинов поlтвердил что имел хорошие отношение с Контеевем. По его словам, Контеев является другом азербайджанцев.

«То, что говорят псевдопредставители диаспоры – наглая клевета. Они хотят испортить наши отношения с местными властями», — сказал Фехруз Ширинов.