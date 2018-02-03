Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки Майтрипиле Сиресену.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Шри-Ланки — Днем независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки — благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.