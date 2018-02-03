На проходящем в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) научно-практическом семинаре предотвращена попытка провокации против Азербайджана.

Как сообщает АПА, на проходящем в МГИМО семинаре «Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура) с докладом «Шамхорская трагедия 1918 г.: предыстория, ход и последствия» выступил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Вадим Муханов, который занимает проармянскую позицию.

Азербайджанским ученым участвовать на мероприятии запретили. Однако после некоторой настойчивости были допущены к участию. Организаторы не допустили к мероприятию азербайджанских журналистов, заявив, что это мероприятие не предназначено для СМИ.

В.Муханов в своем докладе отметил, что якобы во время Шамкирских событий азербайджанцы жестоко убивали русских солдат, которые возвращались с I мировой войны, и что якобы они подвергались погромам на территории Азербайджана.

После мероприятия, отвечая на вопрос журналиста АПА, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди сказала, что Вадим Муханов уже давно известен научным кругам Азербайджана: «Мы хорошо знаем его анти-азербайджанскую позицию. На самом деле издание этой книги накануне 100-летнего юбилея образования АДР не является случайностью. Произошедшие 8-12 января 1918 года события на станции Шамкир были военной операцией. На основании требования Закавказского комиссариата распущенные русские военные части, покидая Южный Кавказ, должны были сдать оружие. Этим оружием впоследствии должны были быть оснащены национальные военные части. Однако большинство русских воинских частей не хотели сдавать оружие. Проходящие через территории Грузии и Азербайджана и направляющиеся на север военные эшелоны, поддаваясь подстрекательствам армянских военных, сдавали это оружие большевистско-дашнакским вооруженным силам, которым руководил Степан Шаумян.

Я задала вопрос о том, как автор определил статус этих воинских частей? Муханов в своей монографии называет их русскими солдатами. Он не смог ответить на мой вопрос. Второй вопрос был о том, что он имел ввиду, говоря о гражданской войне. В книге осуждаются грузины и азербайджанцы за то, что не принимали власть большевиков. Также спросил о том, почему не дана оценка армянам?

Хотя в книге рассказывается о закавказских республиках, однако ничего не говорится о деятельности армян. Муханов общими словами ушел от ответа».

С. Рустамова-Тохиди отметила, что армянские ученые попытались помешать ее выступлению. Она подчеркнула, что очень жаль, что анти-азербайджанское мероприятие проводится в МГИМО.

Выступивший на мероприятии кандидат исторических наук Эльдар Аббасов отметил, что в своей монографии Муханов не опирается ни на какие исторические источники: «Это именно то, что я спросил у него. Муханов не смог бы раскрыть свои исторические источники, так как его мысли не опираются ни на какие исторические источники».

Российский ученый-историк, автор многочисленных монографий, раскрывающих фальсификации, связанные с историей Армении Олег Кузнецов, которому не дали выступить на мероприятии, отметил, что мероприятия, посвященные проблемам Кавказоведения, в МГИМО проводятся регулярно: «Это мероприятие с одной стороны носит академический, а с другой – формальный характер. На таких мероприятиях обсуждаются монографии и даются рекомендации к их изданию. Основной целью проведения этого мероприятия является печать этой монографии через два месяца, в апреле, накануне 100-летия со дня образования АДР. Главной целью же этой работы является очернить и запятнать мероприятия, посвященные 100-летию образования АДР».