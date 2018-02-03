Французская полиция задержала 11 человек, подозреваемых в поставках наркотиков на Лазурный берег, а также обнаружила в саду одной из вилл на юго-востоке страны более 150 килограммов конопли, девять автоматов Калашникова и до миллиона евро наличными, передает РИА Новости.

По данным радиостанции France Bleu, полиция вела расследование около месяца. В ходе финальной операции были задержаны 11 человек, в том числе «отец и сын, являющиеся членами организованной преступной группировки». Полиция считает, что задержанные поставляли наркотики в населенные пункты в районе Ла-Сен-сюр-Мер на Лазурном берегу.

Как сообщает радиостанция, правоохранительные органы также обнаружили в саду виллы Сен-Сир-ле-Лекек 155 килограммов конопли, девять автоматов Калашникова, помповое ружье, а также 800 тысяч евро наличными. По данным газеты Figaro, сумма обнаруженной наличности составила один миллион евро.

По данным источников газеты, четверым задержанным предъявлены обвинения в организации трафика наркотиков. В настоящий момент обвиняемые заключены под стражу.