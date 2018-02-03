3 февраля по всей России проходят акции в поддержку спортсменов-олимпийцев.

Как передает Интерфакс, более 60 тыс. человек пришли сегодня на соответствующую акцию в Москве.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция совместно с Росгвардией и добровольной народной дружиной обеспечивают охрану общественного порядка.

Также во Владивостоке около четырех тысяч приморцев вышли на центральную площадь города.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре прошлого года отстранил российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее. Однако те спортсмены, которых не обвинили в применении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.