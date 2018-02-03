Национальная валюта Азербайджана начала постепенно восстанавливать свою накопительную функцию.

Как передает Тренд, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на расширенном заседании ЦБА, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По словам Рустамова, в 2017 году манатная денежная масса выросла на 8,7 процента, что значительно превышает темпы роста ненефтяного сектора. В течение года, продолжил он, было достаточно средств для своевременного осуществления различных выплат.

“В условиях превышения предложения над спросом на валютном рынке курс маната с начала года укрепился на четыре процента, что ривело к снижению инфляционных ожиданий и уровня долларизации”, — отметил Рустамов.