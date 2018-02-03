Японская ракета диаметром в 52 см должна вывести на земную орбиту экспериментальный спутник весом всего в 3 кг и размером с коробку для обуви.

С космодрома Утиноура в Японии в субботу, 3 февраля, запустили самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520, передает «Корреспондент».

Как сообщается, ракета весит 2,6 тонны, ее длина — 9,5 метра, а диаметр — 52 сантиметра. Разработка и запуск обошлись в 3,6 миллиона долларов.

Японская ракета должна вывести на земную орбиту экспериментальный спутник TRICOM 1R весом всего в 3 кг и размером с коробку для обуви.