Делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, в частности, особое внимание при этом уделить процедуре применения права вето.

Как пишет «Укринформ», об этом говорится в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

«Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности», — подчеркнули в украинской миссии в ходе заседания в Нью-Йорке.

В документе говорится, что Украина и другие члены СБ ООН в течение последних двух лет стали свидетелями наличия «институционных недостатков» Совбеза.

По мнению украинской стороны, право вето значит, «что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

Отмечается, что в последние годы произошло слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.