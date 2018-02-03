В Хазарском районе произошло убийство.

Ночью 1 февраля в доме жителя поселка Пираллахы Азера Алиева на дачном участке поселка Зиря произошел пожар.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции и прокуратуры района обнаружили сгоревшее тело. Было установлено, что покойный Ибрагим Алиев являлся братом хозяина дома. Мужчина был убит острым орудием, отмечает АПА.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Баку и управления полиции Хазарского района, по горячим следам был задержан сын И.Алиева Эльмаддин. Также задержаны и переданы следствию другие участники преступления – Велиджан Дадашев и Наджмеддин Исмаилов.