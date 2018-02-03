Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя. Открытие было сделано при помощи лазерной технологии, способной обнаружить возведенные человеком структуры под густым пологом тропического леса.

Ученым удалось составить карты более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. В этой части джунглей были найдены дома, дворцы, дороги и оборонительные сооружения, отмечает BBC.

Эта местность расположена вблизи уже известных руин городов майя. Судя по всему, население региона составляло на несколько миллионов больше человек, чем предполагали исследователи.

Археологи уверены, что новая технология полностью изменит наши знания о цивилизации майя.

«Это один из самых важных прорывов в полуторавековой истории археологических исследований майя», — говорит профессор археологии и антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

По словам Хьюстона, от масштаба открытия «перехватывает дыхание». «Я знаю, что это прозвучит как преувеличение, но когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись», — добавляет он.