Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Об этом сообщает La Jugada Financiera.

«Прямо сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами «Барселоны» и Pixar. И мы не говорим о каких-то мелких продюсерах. Это Уолт Дисней», — рассказал радиоведущий Рокко Штайнхаузер.

С помощью фильма «Барселона» надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве. О деталях картины и ее сюжете не сообщается.