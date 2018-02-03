Цветную позолоченную монету в форме украинской писанки выпустит королевский монетный двор Канады. Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора, передают украинские СМИ.

Это будет уже третья «писанка» в коллекции канадского монетного двора, но впервые она будет позолоченной.

На реверсе будут нанесены цветные узоры, характерные для традиционной украинской писанки. Монета будет отчеканена из 31,82 гр чистого серебра с позолотой и будет иметь номинал в 20 канадских долларов. Ее выпуск начнется 6 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

«Кроме прекрасного вида и весенней темы, эта монета-писанка является художественным чествованием 1,2 млн канадцев украинского происхождения, чьи традиции является большой частью мультикультурного наследия Канады», — говорится на сайте.

Автор дизайна реверса монеты – канадская художница Анна Мораш, которая работала также и над двумя предыдущими выпусками монеты-писанки, которые увидели свет в 2016-ом и 2017-ом годах.