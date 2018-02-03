Известному швейцарскому исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже, были предъявлены обвинения в изнасилованиях, сообщает телеканал BFMTV.

Иски двух женщин были поданы в конце октября 2017 года. Тогда же правоохранительные органы Франции открыли предварительное расследование в отношении богослова, преподающего в Оксфордском университете.

Как сообщает телеканал, обвинения в «изнасиловании и изнасиловании беззащитного» были предъявлены Рамадану вечером в пятницу. В ожидании суда исламовед был помещен под стражу. По данным телеканала, у стороны защиты есть четыре дня для подготовки к слушанию, отмечает РИА Новости.