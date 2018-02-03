Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ватикан с официальным визитом, который пройдет четвертого-пятого февраля. Визит состоится по приглашению Папы Римского Франциска, отмечает Анадолу.

На встрече главы Турецкого государства и Папы Римского будут обсуждаться отношения Турции и Ватикана, развитие событий вокруг Иерусалима, региональные вопросы, гуманитарная трагедия в Сирии, терроризм, темы ксенофобии и исламофобии.

Нынешний визит в Ватикан станет вторым на уровне президента Турции. Первый подобный визит был совершен 59 лет назад.

28 ноября 2014 года Папа Римский Франциск посетил Турцию.

Сообщается, что президент Эрдоган в ходе предстоящего визита поблагодарит главу Римской католической церкви за позицию в отношении решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.