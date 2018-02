Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает, что с 4 по 7 февраля в некоторых регионах страны будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

4 февраля погода будет переменчивой, в Баку и на Абшеронском полуострове облачно, в основном, без осадков. В некоторых местах будет туманно. Подует южный ветер, который днем может временами усилиться.

Температура на Абшеронском полуострове составит + 2-4 ° C, ночью, 8-13 ° C, в Баку днем, 2-4 ° C днем и 10-12 C ночью.

Атмосферное давление снизится с 769 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 % и днем 50-55%. днем.

Ожидается, что завтра в некоторых регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура составит ночью от — 2 до +3 градусов темпа, днем +10- +15, в горах — от 0 до -5 градусов мороза C , днем +7 — +12.